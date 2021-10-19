Вернидуб рассказал, за счет чего «Шериф» может обыграть «Интер» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против «Интера».

«Игра «Интера» отличается от того, как действуют «Реал» и «Шахтер». Команда Индзаги играет по схеме 3-5-2. У них очень сильная линия атаки, очень опасны стандартные положения. Мы понимаем, что нас ожидает.

Надеюсь, после невероятной победы в Мадриде над «Реалом» и большого внимания со стороны СМИ, ребята сохранят спокойствие, концентрацию и продолжат показывать качественный футбол. Мы понимаем, что «Интер» будет оказывать на нас большое давление, но у нас есть свои плюсы. Это наши быстрые контратаки.

Нас ожидает очень интересная и трудная игра. «Интер» — серьезный клуб, постоянный участник Лиги чемпионов. Надеюсь, что ребята выйдут на этот шикарный стадион и покажут себя с лучшей стороны. Надеюсь на хорошую игру», — цитирует Вернидуба официальный сайт УЕФА.

Матч «Интер» — «Шериф» пройдет 19 октября и начнется в 22:00 (мск). Миланцы с одним очком занимают третье место в группе D, молдавский клуб с 6 очками — на первой строчке.