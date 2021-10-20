Вернидуб поблагодарил игроков «Шерифа» за матч с «Интером»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб после поражения от «Интера» (1:3) в Лиге чемпионов отметил, чтоего команда выглядела достойно.

«Хорошая игра против большого клуба. Мы старались играть в футбол — команда выглядела достойно. Не только оборонялись, но и атаковали. Мы забили красивый гол со штрафного. Были еще моменты. Проиграли, но я благодарен ребятам за игру, за самоотдачу. Они сражались до конца. Впереди — игра в Тирасполе. Будем готовиться», — цитирует пресс-служба УЕФА Вернидуба.