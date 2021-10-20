Вернидуб поблагодарил игроков «Шерифа» за матч с «Интером»
04:17
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб после поражения от «Интера» (1:3) в Лиге чемпионов отметил, чтоего команда выглядела достойно.
«Хорошая игра против большого клуба. Мы старались играть в футбол — команда выглядела достойно. Не только оборонялись, но и атаковали. Мы забили красивый гол со штрафного. Были еще моменты. Проиграли, но я благодарен ребятам за игру, за самоотдачу. Они сражались до конца. Впереди — игра в Тирасполе. Будем готовиться», — цитирует пресс-служба УЕФА Вернидуба.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032719--inter-vs-sheriff/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры
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