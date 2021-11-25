Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Вернидуб остался доволен игрой «Шерифа», несмотря на поражение от «Реала»

08:12
Теги:

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал поражение от «Реала» (0:3) в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Проиграли большому клубу 0:3, но я рад за ребят. Качество игры было не хуже, чем в Мадриде. Но тогда мы выиграли, а сейчас проиграли. Выход в весеннюю стадию Лиги Европы — большой плюс для «Шерифа». Спасибо болельщикам за поддержку», — приводит официальный сайт УЕФА слова Вернидуба.

«Шериф» вне зависимости от результатов заключительного, 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов займет 3-е место в группе D и выйдет в плей-офф Лиги Европы.

Лига чемпионов. Группа D
24 нояб, 23:00. Sheriff (Тирасполь)
Шериф
0:3
Реал
Голы
Алаба, 30 (0:1), Кроос, 45+1 (0:2), Бензема, 55 (0:3)
Шериф
Атанасиадис Арболеда Костанца Кристиану Дуланто Аддо Коловос (Николов, 60 ) Тилль Траоре (Кожокару, 81 ) Кастаньеда (Янсане, 60 ) Бруну (Жюльен, 59 )
Реал
Куртуа Карвахаль (Начо, 65) Эдер Милитау Алаба (Васкес, 65) Менди (Марселу, 61) Кроос Модрич Каземиру (Бланко, 85) Бензема Винисиус Жуниор Родригу (Асенсио, 85)
Предупреждения
Костанца 29  -  Менди 4
Судьи
Марчиняк

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032695--sheriff-vs-real-madrid/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Спаллетти не пожал руку Витории после поражения. Реакция тренера «Спартака» — блеск
Тимошенко заявила о стоящей перед РФ и Белоруссией на коленях Украине
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры