Вернидуб остался доволен игрой «Шерифа», несмотря на поражение от «Реала»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал поражение от «Реала» (0:3) в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Проиграли большому клубу 0:3, но я рад за ребят. Качество игры было не хуже, чем в Мадриде. Но тогда мы выиграли, а сейчас проиграли. Выход в весеннюю стадию Лиги Европы — большой плюс для «Шерифа». Спасибо болельщикам за поддержку», — приводит официальный сайт УЕФА слова Вернидуба.

«Шериф» вне зависимости от результатов заключительного, 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов займет 3-е место в группе D и выйдет в плей-офф Лиги Европы.