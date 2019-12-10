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Вернер установил рекорд Лиги чемпионов. Он забивает только в гостях

10 декабря 2019, 23:46
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Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер забил второй гол своей команды в гостевом матче Лиги чемпионов против «Лиона» — 2:0. Это шестой мяч (все на чужом поле) 23-летнего немца в 12-й игре в главном еврокубке.

Как сообщает Gracenote, Вернер установил рекорд Лиги чемпионов среди игроков, которые забивали только в гостях.

Отметим, что форвард обошел двух защитников: серба Синишу Михайловича и бельгийца Даниэля Ван Бюйтена.

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Лион — РБ Лейпциг

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