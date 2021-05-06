Вернер рассказал о своем голе в ворота «Реала»

Нападающий «Челси» Тимо Вернер прокомментировал победу над «Реалом» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (2:0).

«То что нам удалось сделать сегодня — невероятно. Мы не так много владели мячом, но контролировали игру, темп и в целом отлично сыграли против команды, у которой игроки мирового класса на каждой позиции. У нас молодая команда, но не глупая — мы не совершаем простых ошибок. Сегодня мы были очень, очень хороши.

У Вернера не получилось промахнуться – было слишком близко к воротам ?



«Челси» повел, но для «Реала» ситуация изменилась несильно: нужно забивать pic.twitter.com/HmELMaZ1BT — Матч ТВ (@MatchTV) May 5, 2021

Я долго ждал, пока мяч опустится [после соприкосновения с перекладиной]. Мне казалось, что проходят часы — это был непростой гол для меня. Можно сказать, что мы могли убить интригу раньше, но играть против «Реала» нелегко, так что мы все равно молодцы», — приводит слова Вернера официальный сайт УЕФА.

Финальный матч пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле (Турция). Соперником «Челси» станет «Манчестер Сити».