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Вернер рассказал о своем голе в ворота «Реала»

01:45
Тибо Куртуа и Тимо Вернер. Фото Twitter
Тибо Куртуа и Тимо Вернер. Фото Twitter
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Нападающий «Челси» Тимо Вернер прокомментировал победу над «Реалом» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (2:0).

«То что нам удалось сделать сегодня — невероятно. Мы не так много владели мячом, но контролировали игру, темп и в целом отлично сыграли против команды, у которой игроки мирового класса на каждой позиции. У нас молодая команда, но не глупая — мы не совершаем простых ошибок. Сегодня мы были очень, очень хороши.

Я долго ждал, пока мяч опустится [после соприкосновения с перекладиной]. Мне казалось, что проходят часы — это был непростой гол для меня. Можно сказать, что мы могли убить интригу раньше, но играть против «Реала» нелегко, так что мы все равно молодцы», — приводит слова Вернера официальный сайт УЕФА.

Финальный матч пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле (Турция). Соперником «Челси» станет «Манчестер Сити».

 

Челси — Реал

 

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029496--chelsea-vs-real-madrid/

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