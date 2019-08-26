Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Верить до последнего». Мотивационное фото Шапи-Сулейманова перед ответным матчем с «Олимпиакосом» в ЛЧ

20:41
Форвард "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов. Фото instagram.com
Форвард "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов. Фото instagram.com
Теги:

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов опубликовал фотографию в stories своего Instagram. 27 августа «быки» дома проведут ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».

Первая встреча между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» завершилась со счетом 0:4 в пользу греческой команды.

«Верить до последнего», — подписал фото Сулейманов.

Краснодар — Олимпиакос П

Лига чемпионов: новости и статьи, расписание игр 4-го отборочного раунда

Опрос

проголосовало: 526
Все опросы
«Краснодар» отыграется с 0:4 против «Олимпиакоса» в отборе Лиги чемпионов-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор «Краснодара»




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир