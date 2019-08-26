«Верить до последнего». Мотивационное фото Шапи-Сулейманова перед ответным матчем с «Олимпиакосом» в ЛЧ

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов опубликовал фотографию в stories своего Instagram. 27 августа «быки» дома проведут ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».

Первая встреча между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» завершилась со счетом 0:4 в пользу греческой команды.

«Верить до последнего», — подписал фото Сулейманов.

Лига чемпионов: новости и статьи, расписание игр 4-го отборочного раунда