«Верить до последнего». Мотивационное фото Шапи-Сулейманова перед ответным матчем с «Олимпиакосом» в ЛЧ
20:41
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов опубликовал фотографию в stories своего Instagram. 27 августа «быки» дома проведут ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».
Первая встреча между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» завершилась со счетом 0:4 в пользу греческой команды.
«Верить до последнего», — подписал фото Сулейманов.
Лига чемпионов: новости и статьи, расписание игр 4-го отборочного раунда
Опрос
проголосовало: 526Все опросы
«Краснодар» отыграется с 0:4 против «Олимпиакоса» в отборе Лиги чемпионов-2019/20?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор «Краснодара»
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...