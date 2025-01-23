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Компани: «Бавария» могла добиться большего в последние 10 минут матча с «Фейеноордом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал поражение от «Фейеноорда» (0:3) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Давайте честно скажем, что «Фейеноорд» заслужил победу. Но у нас было много моментов. Меня не покидало ощущение, что мы можем забить на один-два гола больше. Мы определенно могли добиться большего в последние 10 минут», — цитирует пресс-служба УЕФА Компани.

«Фейеноорд» набрал 13 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Бавария» идет на 15-й строчке — 12 очков.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
Венсан Компани
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
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