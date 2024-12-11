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Компани: «По тому, как мы вели игру, думаю, было видно, что «Бавария» сильнее»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу над «Шахтером» (5:1) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Начало было непростым. По тому, как мы вели игру, думаю, было видно, что мы сильнее. Но порою пропускаешь... Пропустили мы рано, но сохраняли спокойствие. И, думаю, самое главное — то, что мы все-таки вошли в игру.

Мы не жаловались на травмы. Факт — то, что они есть, но такие моменты по ходу сезона случаются. Наверное, у некоторых травмированных есть и история рецидивов. Иногда, конечно, можно снизить риск травмоопасности на 15 — 20 процентов, но полностью исключить его невозможно. Мы осознавали произошедшее, сохраняя спокойствие, доверяя команде. Полагаю, что мы всегда стремимся использовать свои сильные стороны, но главные в этом — сами игроки, которые все сами и сделали», — цитирует пресс-служба УЕФА Компани.

«Бавария» с 12 очками занимает 8-е место в турнирной таблице. «Шахтер» располагается на 27-й строчке — 4 очка.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
Венсан Компани
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
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