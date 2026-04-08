Компани: «Любая победа на «Сантьяго Бернабеу» — результат хороший»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу над «Реалом» (2:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы довольны. Любая победа на «Сантьяго Бернабеу» — результат хороший. Можем от него отталкиваться — следующая игра уже будет дома. Фрагментами «Реал» был невероятно опасен, хотя и сами мы играли столь же остро. Теперь наша цель — вернуться и победить дома.

В «Баварии» всегда с большим уважением относятся к «Реалу». Мы прекрасно понимаем, что это за клуб и что это за команда, но при этом понимаем, кем являемся сами и что значит для наших игроков выйти на такой стадион и победить. Если мы играем против лучшей команды турнира, то для нас это вызов — снова выйти на поле и выиграть», — цитирует официальный сайт УЕФА Компани.

Ответная игра пройдет через неделю, 15 апреля, на «Альянц Арене» в Мюнхене. Начало — в 22:00 по московскому времени.

8 апреля в четвертьфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» примет «Ливерпуль».