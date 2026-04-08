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8 апреля, 04:10

Компани: «Любая победа на «Сантьяго Бернабеу» — результат хороший»

Евгений Козинов
Корреспондент
Венсан Компани.
Фото Reuters

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу над «Реалом» (2:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы довольны. Любая победа на «Сантьяго Бернабеу» — результат хороший. Можем от него отталкиваться — следующая игра уже будет дома. Фрагментами «Реал» был невероятно опасен, хотя и сами мы играли столь же остро. Теперь наша цель — вернуться и победить дома.

В «Баварии» всегда с большим уважением относятся к «Реалу». Мы прекрасно понимаем, что это за клуб и что это за команда, но при этом понимаем, кем являемся сами и что значит для наших игроков выйти на такой стадион и победить. Если мы играем против лучшей команды турнира, то для нас это вызов — снова выйти на поле и выиграть», — цитирует официальный сайт УЕФА Компани.

Ответная игра пройдет через неделю, 15 апреля, на «Альянц Арене» в Мюнхене. Начало — в 22:00 по московскому времени.

8 апреля в четвертьфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» примет «Ливерпуль».

Лига чемпионов. 1/4 финала.
07 апреля, 22:00. Бернабеу (Мадрид)
Реал
1:2
Бавария
Нападающий &laquo;Баварии&raquo; Харри Кейн (с&nbsp;мячом) в&nbsp;матче против &laquo;Реала&raquo;.«Бавария» задушила «Реал» в гостях, но он едва не ожил. Мюнхенцы увезли из Мадрида минимальную победу
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Венсан Компани
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
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