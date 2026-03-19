19 марта, 02:57

Компани: «Бавария» с большим уважением относится к «Реалу»

Евгений Козинов
Корреспондент
Венсан Компани.
Фото Reuters

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу над «Аталантой» (4:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Наша игра на выходных вдохновила нас, потому что мы показали характер, но хочется продолжить в том же духе. Мы отнеслись серьезно к этому матчу, забивали голы, многое сделали правильно и для наших болельщиков, и для нашей уверенности перед следующими матчами.

Матчи с «Реалом»? Любой клуб с нетерпением ждет таких матчей. Мы с большим уважением относимся к «Реалу», мы понимаем, что это за клуб. Конечно, нужно еще и уверенность в себе привнести. Как нейтральный болельщик я бы не смог пропустить такую игру», — цитирует пресс-служба УЕФА Компани.

Первый матч «Бавария» выиграла со счетом 6:1, поэтому по сумме двух встреч вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, где встретится с «Реалом».

Лига чемпионов. 1/8 финала.
18 марта, 23:00. Алльянц Арена (Мюнхен)
Бавария
4:1
Аталанта
&laquo;Бавария&raquo; сыграет с &laquo;Реалом&raquo; в&nbsp;1/4 финала Лиги чемпионов.«Бавария» зарубится с «Реалом» в 1/4 финала, «Ливерпуль» — с «ПСЖ». Кто выиграет Лигу чемпионов?
Источник: Официальный сайт УЕФА
