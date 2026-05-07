7 мая, 03:17

Компани: «Баварии» нужно было действовать решительнее в ответном матче с «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Венсан Компани.
Фото Reuters

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал ничью с «ПСЖ» (1:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Я не умею долго грустить. Конечно, в итоге «Бавария» проиграла в двух очень равных матчах с очень сильным соперником. Нам нужно было действовать решительнее. Поздравляю «ПСЖ». Для нас Лига чемпионов в этом сезоне завершена, но будет новый шанс — финал Кубка Германии, и для меня это мотивация.

Пять раз играли с «ПСЖ» — дважды победили, дважды проиграли и один раз сыграли вничью, сегодня. Мы сделали все, что могли, и это тоже необходимо отметить. Считаю, что первый тайм для нас получился хорошим. Единственное, что еще нужно сказать: «ПСЖ» невероятно хорошо оборонялся при навесах. Они очень хорошо подбирали вторые мячи. Парижане действовали очень активно, и, даже когда мы создавали опасные ситуации, они все равно не позволяли нам нанести завершающий удар», — цитирует официальный сайт УЕФА Компани.

«ПСЖ» выиграл первый матч со счетом 5:4, поэтому по сумме двух встреч вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Арсеналом». Финал пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.

Лига чемпионов. 1/2 финала.
06 мая, 22:00. Алльянц Арена (Мюнхен)
Бавария
1:1
ПСЖ
«ПСЖ» второй год подряд в финале Лиги чемпионов! У Хвичи — голевая, Сафонов и Нойер устроили парад сейвов
Источник: Официальный сайт УЕФА
