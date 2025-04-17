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Сегодня, 03:25

Компани: «Суровая реальность такова, что домашний финал обойдется без «Баварии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Венсан Компани.
Фото Reuters

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал ничью с «Интером» (2:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Мюнхенцы вылетели из турнира.

«Думаю, что мы в любом случае выступили хорошо. Нам не хватало многих игроков. Нельзя не сказать об этом. Тем не менее сегодня многое казалось правильным. Болельщики невероятно здорово поддерживали нас. Я считаю, что мы создали достаточно, чтобы забить больше, чем соперник. Было два момента, когда мы должны были сыграть лучше, но мы должны отдать «Интеру» должное — у них классная команда.

Если бы меня попросили просто прокомментировать результат, это заняло бы пять секунд. Суровая реальность такова, что домашний финал обойдется без нас. Мы не можем это изменить. Но в этом противостоянии мы сделали достаточно, чтобы выиграть два этих матча. Мы вернемся в Лигу чемпионов через пять месяцев, но до этого еще многое предстоит сделать», — цитирует пресс-служба УЕФА Компани.

По сумме двух встреч «Интер» пробился в полуфинал Лиги чемпионов и сыграет с «Барселоной». Первый матч состоится 29 апреля в Испании, а ответный — 6 мая в Италии.

Нападающий &laquo;Интера&raquo; Лаутаро Мартинес забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Баварии&raquo;.«Интер» и «Бавария» выдали второй матч-праздник подряд. Голы забивал даже ветер
Источник: Официальный сайт УЕФА
Венсан Компани
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
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