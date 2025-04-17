Компани: «Суровая реальность такова, что домашний финал обойдется без «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал ничью с «Интером» (2:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Мюнхенцы вылетели из турнира.

«Думаю, что мы в любом случае выступили хорошо. Нам не хватало многих игроков. Нельзя не сказать об этом. Тем не менее сегодня многое казалось правильным. Болельщики невероятно здорово поддерживали нас. Я считаю, что мы создали достаточно, чтобы забить больше, чем соперник. Было два момента, когда мы должны были сыграть лучше, но мы должны отдать «Интеру» должное — у них классная команда.

Если бы меня попросили просто прокомментировать результат, это заняло бы пять секунд. Суровая реальность такова, что домашний финал обойдется без нас. Мы не можем это изменить. Но в этом противостоянии мы сделали достаточно, чтобы выиграть два этих матча. Мы вернемся в Лигу чемпионов через пять месяцев, но до этого еще многое предстоит сделать», — цитирует пресс-служба УЕФА Компани.

По сумме двух встреч «Интер» пробился в полуфинал Лиги чемпионов и сыграет с «Барселоной». Первый матч состоится 29 апреля в Испании, а ответный — 6 мая в Италии.