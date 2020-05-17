Венгер был в шаге от истории. Все испортила «Барселона»

17 мая 2006 года на стадионе «Стад де Франс» в Париже состоялся финальный матч Лиги чемпионов, в котором сошлись «Арсенал» и «Барселона».

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу испанской команды. Первым счет открыли «канониры», когда в первом тайме отличился Сол Кэмпбелл. Но уже ближе к концу второго тайма каталонцы сломили сопротивление соперники, когда с разницей в пять минут по голу забили Самюэль Это'О и Жулиану Беллетти.

Интересно, что в этом матче была показана первая красная карточка в истории финалов Лиги чемпионов, которую получил вратарь «Арсенала» Йенс Леманн за нарушение против Это'О.