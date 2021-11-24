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«Великолепный матч и фантастический результат». Тухель доволен разгромной победой над «Ювентусом»

04:53
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель после победы над «Ювентусом» (4:0) в матче Лиги чемпионов отметил, что «синие» хотели сыграть терпиливо. Благодаря этому успеху английская команда гарантировала себе выход в плей-офф.

«Хотели сыграть терпеливо, но при этом не заснуть. Собирались повышать ритм и интенсивность. Создавать моменты и забивать очень тяжело, но мы создали очень много. Великолепный матч и фантастический результат», — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля.

Напомним, «Ювентус» вышел в 1/8 финала турнира еще в прошлом туре.

Челси — Ювентус

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032662--chelsea-vs-juventus/

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Евгений Козинов все материалы автора

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