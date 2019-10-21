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Ведран Чорлука: «Локомотив» постарается в матче с «Ювентусом» не делать таких ошибок, какие были во втором тайме с «Атлетико»

19:13
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Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Ювентуса» отметил, что его команда постарается не делать таких ошибок, какие делали во втором тайме с «Атлетико».

— Можно ли с чем-то сравнить матч с «Ювентусом» в Лиге чемпионов? Есть ли сопоставимые матчи в первенстве России?

— Конечно, можно сравнивать. Можно сравнивать с игрой против «Атлетико» две недели назад. Это одна из сильнейших команд Европы, как и «Ювентус». Мы постараемся завтра не делать таких ошибок, какие делали во втором тайме с «Атлетико». Думаю, это две равные команды. (Игорь Рабинер)

Ювентус — Локомотив

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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