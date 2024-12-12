Вайсс назвал уровень игроков «Атлетико» причиной поражения «Слована» в матче Лиги чемпионов

Главный тренер «Слована» Владимир Вайсс высказался о поражении в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:3).

«Мы снова проиграли, но, как я сказал вчера, мы хотели оставить хорошее впечатление. За «Атлетико» играют отличные футболисты, такие как Гризманн или де Пауль, с ними очень тяжело соперничать» — цитирует Вайсса пресс-служба УЕФА.

«Слован» не набрал очков, занимает 35-е место в турнирной таблице и находится в зоне вылета, «Атлетико» с 12 очками идет 11-м.