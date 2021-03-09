Вайналдум считает, что Лига чемпионов может спасти сезон для «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».

«Лига чемпионов может спасти этот сезон для нас. Но только если мы ее выиграем, а всем известно, как это трудно. Любой из оставшихся участников может победить. Мы хотели бороться за все возможные трофеи, в том числе за Лигу чемпионов. Так что постараемся изо всех сил.

Болельщики делают нас сильнее, чем мы есть на данный момент. Это очевидно, никто не может этого отрицать. Но мы можем играть лучше и без фанов на трибунах. Мы бы не оказались в такой ситуации, если бы стадионы были полные", — приводит официальный сайт УЕФА слова Вайналдума.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» одержал победу над «РБ Лейпциг» со счетом 2:0. Ответный матч пройдет 10 марта, в Будапеште, начало — в 23:00 по московскому времени.