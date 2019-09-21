Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе отметил, что братья Миранчуки готовились к Лиге чемпионов. В первом туре красно-зеленые обыграли «Байер» (2:1).

— Лига чемпионов — это одна из самых важных возможностей показать наших игроков в Европе, — цитируют «Известия» Кикнадзе. — Миранчуки очень готовились к этому турниру. Хотели показать себя. Тем более что в сборной пока не удается полностью раскрыть свой потенциал. Но, увы, так сложилось. Лешу мы уже скоро ждем на поле, и я очень надеюсь, что в следующем матче Лиги чемпионов он сможет сыграть. Хотя все будет целиком и полностью зависеть от состояния спортсменов. Как все будет с Антоном, посмотрим. Знаете, говорят, что у победителя раны заживают быстрее.