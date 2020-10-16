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Василий Березуцкий назвал лучший матч в своей карьере

20:27
1 ноября 2006 года. Лондон. &quot;Арсенал&quot; (Лондон) - ЦСКА - 0:0. Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Жилберту Силва. Фото "СЭ"
1 ноября 2006 года. Лондон. &quot;Арсенал&quot; (Лондон) - ЦСКА - 0:0. Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Жилберту Силва. Фото "СЭ"
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Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий считает матч Лиги чемпионов-2006/07 против «Арсенала» лучшим в своей карьере. Лондонцы играли на своем поле и владели преимуществом на протяжении большей части игры, но армейцы отбились и сыграли вничью — 0:0.

— Это лучший матч в моей карьере! Один из лучших, — сказал Березуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент Шоу». — Он из тех, что вспоминаются. Это было невероятное. Может, везение, может, еще что-то. Там еще момент в трансляции был, когда я подхожу к Лехе (брату) и говорю: «... возят!» Нас сильно возили, и вокруг этого матча много веселых историй. Если бы мы выиграли, это безоговорочно был бы топ-1.

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