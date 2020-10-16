Василий Березуцкий назвал лучший матч в своей карьере
Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий считает матч Лиги чемпионов-2006/07 против «Арсенала» лучшим в своей карьере. Лондонцы играли на своем поле и владели преимуществом на протяжении большей части игры, но армейцы отбились и сыграли вничью — 0:0.
— Это лучший матч в моей карьере! Один из лучших, — сказал Березуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент Шоу». — Он из тех, что вспоминаются. Это было невероятное. Может, везение, может, еще что-то. Там еще момент в трансляции был, когда я подхожу к Лехе (брату) и говорю: «... возят!» Нас сильно возили, и вокруг этого матча много веселых историй. Если бы мы выиграли, это безоговорочно был бы топ-1.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.