Варан взял на себя ответственность за поражение от «Манчестер Сити»
04:00
Защитник «Реала» Рафаэль Варан после поражения от «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов признал, что команда проиграла из-за него. Француз допустил две результативные ошибки, которые привели к пропущенным голам.
— Мы проиграли из-за меня. Я должен взять ответственность за это поражение, — цитирует пресс-служба УЕФА Варана. — Мы хорошо подготовились, но ошибки дорого нам стоили. Мне обидно за моих одноклубников.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027131--man-city-vs-real-madrid/
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...