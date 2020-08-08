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Варан взял на себя ответственность за поражение от «Манчестер Сити»

04:00
7 августа. Рафаэль Варан. Фото AFP
7 августа. Рафаэль Варан. Фото AFP
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Защитник «Реала» Рафаэль Варан после поражения от «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов признал, что команда проиграла из-за него. Француз допустил две результативные ошибки, которые привели к пропущенным голам.

— Мы проиграли из-за меня. Я должен взять ответственность за это поражение, — цитирует пресс-служба УЕФА Варана. — Мы хорошо подготовились, но ошибки дорого нам стоили. Мне обидно за моих одноклубников.

Манчестер Сити — Реал

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027131--man-city-vs-real-madrid/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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