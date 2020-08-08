Варан взял на себя ответственность за поражение от «Манчестер Сити»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан после поражения от «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов признал, что команда проиграла из-за него. Француз допустил две результативные ошибки, которые привели к пропущенным голам.

— Мы проиграли из-за меня. Я должен взять ответственность за это поражение, — цитирует пресс-служба УЕФА Варана. — Мы хорошо подготовились, но ошибки дорого нам стоили. Мне обидно за моих одноклубников.