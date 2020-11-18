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Варан и Рамос могут пропустить матч с «Интером»

17:06
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Защитники «Реала» Рафаэль Варан и Серхио Рамос получили травмы в матчах своих сборных, сообщает Football Italia.

Рамос был вынужден покинуть поле после 43 минут матча Испания — Германия (6:0). Сообщается, что 34-летний испанец получил травму мышцы бедра.

В то же время Варан был заменен в перерыве встречи Франция — Швеция (4:2) из-за физической проблемы, которая еще не была оценена.

Оба игрока рискуют пропустить матч Лиги чемпионов против «Интера», который пройдет 25 ноября.

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