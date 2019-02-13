ВАР не мог удалить игрока "МЮ" Янга. Объясняем, как работают видеоарбитры

12 февраля. Манчестер. Нападающий "ПСЖ" Анхель Ди Мария получает помощь от врачей во время матча с "МЮ". Фото AFP

На 39-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" – "ПСЖ" Эшли Янг, у которого уже была желтая карточка, грубо сыграл против Анхеля Ди Марии.

Как вам финт Эшли Янга? 😕pic.twitter.com/C4zNBOOIWZ – СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 12 февраля 2019 г.

Арбитр Даниэле Орсато не вынес игроку "МЮ" второе предупреждение и не удалил его с поля. Многие решили, что в этой ситуации в действия судьи обязательно должен вмешаться видеоарбитр (ВАР) Массимилиано Иррати, и что он порекомендует показать "горчичник".

На самом деле это мнение ошибочно. Объясним, почему.

Существует особый протокол работы ВАР, разработанный Международным советом футбольных ассоциаций (ИФАБ). Согласно этому документу, видеоарбитр исправляет ошибки судьи только в четырех ситуациях, связанных с назначением пенальти, вынесением красной карточки, голом и ошибочным определением игрока.

Очень важно запомнить:

– ВАР не вмешивается, даже если арбитр неправильно вынес предупреждение или, наоборот, не достал "горчичник".

– ВАР не вмешивается, даже если арбитр неправильно вынес предупреждение и удалил игрока (так недавно случилось в Италии, когда футболист остановил мяч животом, но получил вторую желтую карточку за игру рукой и покинул поле). ВАР не вмешивается, даже если арбитр ошибочно не вынес второе предупреждение и не удалил игрока.

– ВАР не вмешивается, если перед выполнением углового удара мяч не был установлен в соответствии с правилами игры, а после розыгрыша углового был забит гол.

– ВАР не вмешивается, если был ошибочно назначен штрафной или свободный удар, а после его розыгрыша был забит гол.

Таковы правила на сегодня. Поэтому Иррати никак не мог заставить Орсато вынести Янгу второе предупреждение, даже если фол игрока "МЮ" заслуживал бы того. (Александр Бобров)​