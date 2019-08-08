Вандерсон Масиэл: "У "Краснодара" есть хорошие шансы победить "Порту" в ответной игре"

Полузащитник "Краснодара" Вандерсон Масиэл после поражения от "Порту" (0:1) в матче 3 отборочного раунда Лиги чемпионов заявил, что еще ничего не потеряно, и команда поборется за победу в ответной игре, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

- Мы вышли на игру уверенными в себе, - отметил Вандерсон. - Знали, что "Порту" - хорошая команда. На следующей неделе нам предстоит ответный матч, и мы постараемся показать свою лучшую игру. Отличие от Лиги Европы? На больших матчах нас всегда хорошо поддерживают болельщики. В Лиге Европы была шикарная поддержка, и сейчас она была такой же сильной. Разницы особой не было.

- Что скажете о судействе? Не считаете ли, что главная проблема "Краснодара" была все же в реализации моментов?

- Все могут совершать ошибки, и судья - это тот человек, который принимает финальное решение. Наша работа - выходить на поле и показывать свою лучшую игру. В чемпионате России тоже случаются разные моменты, но для нас главное - игра.

- Какие ожидания от ответного матча в Португалии?

- Так как мы в этом матче показали похожую игру, думаю, в следующей игре будет примерно так же. У нас есть хорошие шансы победить.

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