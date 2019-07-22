Вандерсон Масиэл: "Краснодару" достался "Порту"? Что ж, отлично!"

Полузащитник "Краснодара" Вандерсон Масиэл считает, что "Порту"​, ставший соперником "быков" по 3-му отборочному раунду Лиги чемпионов, является самой сильной командой из тех, которые борются за попадание в главный еврокубковый турнир.

Первая игра состоится в Краснодаре 7 августа, начало – в 20.00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в Порту 13 августа, начало – в 22.00 по московскому времени.

"Еще до жеребьевки было понятно, что все наши потенциальные соперники – очень сильные команды. По-другому и быть на может, это – Лига Чемпионов. Но и мы не слабее, иначе не смогли бы пробиться в этот раунд. В итоге нам достался, возможно, самый сильный из всех возможных оппонентов – "Порту". Что ж, отлично! Значит, будут интересные матчи – и для нас, и для "Порту".

​Болельщики, думаю, останутся довольны. Сам я против "Порту" раньше никогда не играл, но высокий уровень этой команды всем известен. Однако и у нас есть немало сильных качеств, думаю, у нас найдется, что противопоставить португальскому клубу", – приводит слова Вандерсона пресс-служба "Краснодара".