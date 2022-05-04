Ван Дейку не важно, с кем «Ливерпулю» предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк после победы над «Вильярреалом» (3:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов признался, что ему без разницы, с кем играть в финале.

«Нам совершенно не важно, с кем играть в финале. С кем бы ни пришлось играть, это будет очень трудное испытание. Мы знаем «Сити» как облупленных, они тоже хорошо нас знают. Хорошо знаем, как интенсивно проходят наши матчи. «Реал» есть «Реал». У них лучший нападающий в мире прямо сейчас. Посмотрим, каким будет результат», — цитирует пресс-служба УЕФА ван Дейка.

В первой встрече «Ливерпуль» дома выиграл со счетом 2:0, поэтому по сумме двух встреч вышел в финал.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс». Соперником команды Юргена Клоппа станет победитель противостояния «Манчестер Сити» с «Реалом». В первом матче победила английская команда — 4:3.