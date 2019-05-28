Ван Дейк верил, что "Ливерпуль" выйдет в финал Лиги чемпионов

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк признался, что верил в проход его команды в финал Лиги чемпионов после разгромного поражения от "Барселоны" в первом матче полуфинала турнира (0:3), сообщает официальный сайт мерсисайдского клуба.

"Ливерпуль" вышел в финал ЛЧ, обыграв "Барселону" с общим счетом – 4:3 по итогам двух встреч.

– Когда мы проиграли со счетом 0:3 в первом матче с "Барселоной", то в голове был один вопрос: "Как?" Все игроки "Ливерпуля" сидели в раздевалке и не понимали, что произошло. Я понимал, что должен был показывать лучший футбол, надо анализировать свои ошибки. У нашей команды были шансы во встрече в Испании, но счет совсем не отражал ожидания. Позже у меня появилось ощущение, что "Ливерпуль" может выйти в финал ЛЧ, если каждый футболист будет верить. Когда мы приехали на "Энфилд", то сразу стало ясно – нас ждет особенная ночь, – приводит слова ван Дейка пресс-служба "Ливерпуля".

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