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Ван Дейк: «Второй тайм получился просто потрясающим»

Ван Дейк прокомментировал победу над «Вильярреалом»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк прокомментировал победу над «Вильярреалом» (3:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. «Красные» вышли в финал турнира.

«Пришлось потрудиться. Первый тайм нужно забыть как можно быстрее. Мы недостаточно хорошо играли с мячом. Бысто забитый мяч здорого помог им. Нам пришлось выкладываться на полную катушку и показывать все свое мастерство.

Второй тайм получился просто потрясающим. Мы быстро возвращали себе мяч, и им пришлось нелегко справляться с нашей скоростью и рывками. Мы заслужили эту победу хорошей игрой во второй половине", — цитирует пресс-служба УЕФА ван Дейка.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс». Соперником команды Юргена Клоппа станет победитель противостояния «Манчестер Сити» с «Реалом». В первом матче победила английская команда — 4:3.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034664--villarreal-vs-liverpool/
Вирджил ван Дейк
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
ФК Ливерпуль
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