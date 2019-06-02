01:14 | Футбол — Лига чемпионов

Ван Дейк – лучший игрок финала Лиги чемпионов

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Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов, в котором мерсисайдцы обыграли "Тоттенхэм" (2:0).

– Ван Дейк проявил выдающиеся лидерские качества и был лучшим защитником "Ливерпуля". Он отбирал мяч в ключевые моменты и всю встречу сохранял холодную голову, – отмечено в официальном Твиттере УЕФА.

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/playoff/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"
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