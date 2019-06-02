Ван Дейк – лучший игрок финала Лиги чемпионов

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов, в котором мерсисайдцы обыграли "Тоттенхэм" (2:0).
– Ван Дейк проявил выдающиеся лидерские качества и был лучшим защитником "Ливерпуля". Он отбирал мяч в ключевые моменты и всю встречу сохранял холодную голову, – отмечено в официальном Твиттере УЕФА.
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