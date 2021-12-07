Ван Дейк и Хендерсон пропустят матч Лиги чемпионов с «Миланом»

Игроки «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и Джордан Хендерсон пропустят матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Миланом», сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, ван Дейк и Хендерсон не прибыли в Милан, потому что главный тренер команды Юрген Клопп собирается провести существенную ротацию состава.

После пяти туров группового этапа «Ливерпуль» с 15 очками гарантировал себе выход в плей-офф турнира с первого места в группе B. «Милан» набрал четыре очка и занимает третью позицию.

Встреча «Ливерпуля» с «Миланом» состоится 7 декабря на стадионе «Сан-Сиро». Игра начнется в 23.00 по московскому времени.