Ван Дейк и Хендерсон пропустят матч Лиги чемпионов с «Миланом»
11:14
Игроки «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и Джордан Хендерсон пропустят матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Миланом», сообщает Liverpool Echo.
По информации источника, ван Дейк и Хендерсон не прибыли в Милан, потому что главный тренер команды Юрген Клопп собирается провести существенную ротацию состава.
После пяти туров группового этапа «Ливерпуль» с 15 очками гарантировал себе выход в плей-офф турнира с первого места в группе B. «Милан» набрал четыре очка и занимает третью позицию.
Встреча «Ливерпуля» с «Миланом» состоится 7 декабря на стадионе «Сан-Сиро». Игра начнется в 23.00 по московскому времени.
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