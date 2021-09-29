Ван-Биссака дисквалифицирован на 2 матча Лиги чемпионов за удаление в игре с «Янг Бойз»
13:43
Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака дисквалифицирован на 2 матча Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.
23-летний англичанин получил наказание за удаление в матче 1-го тура групповой стадии ЛЧ против «Янг Бойз» (1:2). На 35-й минуте встречи футболист заработал прямую красную карточку за грубый фол.
Таким образом, Ван-Биссака пропустит матчи против «Вильярреала» (29 сентября, 22.00 мск) и против «Аталанты» (20 октября, 22.00 мск).
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