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Ван-Биссака дисквалифицирован на 2 матча Лиги чемпионов за удаление в игре с «Янг Бойз»

13:43
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака дисквалифицирован на 2 матча Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

23-летний англичанин получил наказание за удаление в матче 1-го тура групповой стадии ЛЧ против «Янг Бойз» (1:2). На 35-й минуте встречи футболист заработал прямую красную карточку за грубый фол.

Таким образом, Ван-Биссака пропустит матчи против «Вильярреала» (29 сентября, 22.00 мск) и против «Аталанты» (20 октября, 22.00 мск).

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Иван Торопцев все материалы автора

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