Вальверде выпустит Месси во втором тайме матча Лиги чемпионов с «Боруссией»
16:23
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде намерен выпустить нападающего Лионель Месси во втором тайме матча группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией», уверяет TyC Sports. Аргентинец вернулся в общую группу в воскресенье и уже провел с командой несколько полноценных тренировок. Медики «Барселоны» уже дали согласие на участие Месси в игре с дортмундским клубом.
Форвард получил повреждение 5 августа в товарищеской игре с «Арсеналом» (2:1).
Лига чемпионов: групповой турнир, все участники, расписание матчей
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