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Вальверде выпустит Месси во втором тайме матча Лиги чемпионов с «Боруссией»

16:23
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде намерен выпустить нападающего Лионель Месси во втором тайме матча группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией», уверяет TyC Sports. Аргентинец вернулся в общую группу в воскресенье и уже провел с командой несколько полноценных тренировок. Медики «Барселоны» уже дали согласие на участие Месси в игре с дортмундским клубом.

Форвард получил повреждение 5 августа в товарищеской игре с «Арсеналом» (2:1).

Боруссия Д — Барселона

Лига чемпионов: групповой турнир, все участники, расписание матчей

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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