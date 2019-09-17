Вальверде выпустит Месси во втором тайме матча Лиги чемпионов с «Боруссией»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде намерен выпустить нападающего Лионель Месси во втором тайме матча группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией», уверяет TyC Sports. Аргентинец вернулся в общую группу в воскресенье и уже провел с командой несколько полноценных тренировок. Медики «Барселоны» уже дали согласие на участие Месси в игре с дортмундским клубом.

Форвард получил повреждение 5 августа в товарищеской игре с «Арсеналом» (2:1).

Лига чемпионов: групповой турнир, все участники, расписание матчей