Вальверде считает, что «Барселона» выиграла бы Кубок Испании, если бы прошла «Ливерпуль» в ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде вспомнил о выступлении команды в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. «Барса» дошла до полуфинала, где уступила «Ливерпулю» (3:0, 0:4).

— До «Ливерпуля» у нас была невероятная Лига чемпионов, — цитирует тренера официальный сайт «Барселоны». — На «Энфилде» у нас были шансы, но они быстро забили, и мы начали беспокоиться, что снова повториться то, что было в Риме (4:1, 0:3 в четвертьфинале ЛЧ против «Ромы» и вылет из турнира — прим. «СЭ»). Был момент слабости, и мы заплатили за это. Это был один из самых сложных моментов года. Нужно признать, что из-за этого удара от «Ливерпуля» наш моральный дух к финалу Кубка Испании упал. Если бы мы прошли «Ливерпуль», то выиграли бы и Кубок Испании.

В финале Кубка Испании в мае 2019 года «Барселона» уступила «Валенсии» (1:2).