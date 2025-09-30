Вальверде — о матче с «Кайратом»: «Реалу» нужно выложиться на все сто, чтобы поскорее изменить ситуацию»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде поделился ожиданиями от матча общего этапа Лиги чемпионов против «Кайрата».

«Нужно выложиться на все сто, чтобы поскорее изменить ситуацию к лучшему. Мы потерпели два поражения с Хаби, и это были очень тяжелые поражения. Это часть футбола, но нельзя допускать повторения. Мы должны быть максимально сплоченными как на поле, так и за его пределами, чтобы этот год стал для нас успешным.

Поражение в матче с «Атлетико»? Мы стараемся быстро забывать то, что было вчера. Мы меняем подход и настраиваемся на победу. Надеюсь, мы сможем реабилитироваться в предстоящем матче», — приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.

Матч между «Реалом» и «Кайратом» в Лиге чемпионов пройдет во вторник, 30 сентября, на Центральном стадионе в Алма-Ате. Начало — в 19.45 по московскому времени.