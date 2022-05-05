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Сегодня, 06:08

Вальверде прокомментировал выход «Реала» в финал Лиги чемпионов

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде оценил победу команды в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:1).

«Сумасшедший вечер. Не могу не отметить наши бойцовские качества, а также командный дух. Мы боролись до самого конца. Когда «Манчестер Сити» забил гол, казалось, что все валится из рук. Все наши усилия в предыдущих противостояниях показались напрасными. Но болельщики гнали нас вперед и здорово помогли. Когда голы залетают, то начинаешь думать о победе», — цитирует Вальверде официальный сайт УЕФА.

В первом матче «горожане» обыграли «Реал» со счетом 4:3. В ответной игре «Реал» одержал волевую победу со счётом 3:1 и вышел в финал турнира. 28 мая мадридцы сыграют с «Ливерпулем» на «Стад-де-Франс» в Сен-Дени.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
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