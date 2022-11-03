Вальверде рад, что «Реал» сумел выиграть после неудачных матчей против «Лейпцига» и «Жироны»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал победу над «Селтиком» (5:1) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Уругваец был признан лучшим игроком встречи.

«Всегда приятно получить что-то персональное, как эту награду, но главное было победить, занять первое место в группе и вернуть нашу самооценку после двух неудачных матчей против «Лейпцига» и «Жироны», — цитирует пресс-служба УЕФА Вальверде.

По итогам групповой стадии «Реал» занял первое место с 13 очками. «Селтик» — на последней строчке.