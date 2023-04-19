Вальверде признан лучшим игроком матча «Челси» — «Реал»

Полузащитник «Реала» Эрнесто Вальверде признан лучшим игроком ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси» (2:0). На его счету одна голевая передача. После игры футболисту вручили памятный приз.

«Он превосходно обеспечивал баланс в средней линии «Реала», был собран при контроле мяча, отлично отработал в обороне и отдал выдающуюся передачу, приведшую ко второму голу», — отметил технический наблюдатель УЕФА.

Мадридская команда вышла в полуфинал. Соперник «Реала» определится в противостоянии «Манчестер Сити» и «Баварии».