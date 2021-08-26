Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для «Зенита».

«Зенит» сыграет в группе Н с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».

«На сегодня «Зенит» — единственный клуб в России, который сможет исправить ситуацию в Европе. Я верю в Семака и команду» , — сказал Валуев «СЭ».

Сине-бело-голубые — единственный российский клуб, который выступит в Лиге чемпионов в текущем сезоне.