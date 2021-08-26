Валуев: «Зенит» — единственный клуб, который сможет исправить ситуацию в Европе»
20:19
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для «Зенита».
«Зенит» сыграет в группе Н с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».
«На сегодня «Зенит» — единственный клуб в России, который сможет исправить ситуацию в Европе. Я верю в Семака и команду» , — сказал Валуев «СЭ».
Сине-бело-голубые — единственный российский клуб, который выступит в Лиге чемпионов в текущем сезоне.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22: жеребьевка группового турнира, состав групп, соперники «Зенита» и топ-клубов Европы
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