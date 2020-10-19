Валуев оценил шансы «Зенита» в матче с «Брюгге»

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев в беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от стартового матча группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА между «Зенитом» и «Брюгге».

— Команда у «Зенита» хорошая. Надеюсь, справимся с «Брюгге», — сказал Валуев «СЭ». — Возможно, было бы лучше начинать групповой этап на выезде. Дома все как-то расслабляет. С другой стороны, здесь загадывать бесполезно. Дома и стены помогают, может быть, для раскачки такой старт даже скажется позитивно.

«Брюгге» называют аутсайдером. Это просто по сравнению с остальными соперниками группы. Если говорить жестко, то можно их так назвать. Но недооценка соперника всегда и приводит к самым печальным последствиям. Поэтому здесь надо максимально собираться и не играть на расслабленной волне, чтобы не было неприятных сюрпризов, которые отнимут у «Зенита» очки. Расслабляться в этом матче нельзя. (Сергей Федоров)