"Валетта" и ХИК вышли во второй отборочный раунд Лиги чемпионов

"Валлетта" сыграла вничью с "Дюделанжем" в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов ​(1:1) и вышла во второй раунд по сумме двух встреч. В следующем раунде мальтийцы сыграют с победителем пары "Арарат-Армения" – АЕК.

В другом матче дня "Торсхавн" и ХИК сыграли вничью (2:2), их первая игра завершилась со счетом 0:3. В следующем раунде финский клуб встретится с "Судувой" или с "Црвеной Звездой".

Лига чемпионов

1-й отборочный раунд

"ХБ Торсхавн" (Фарерские Острова) – "ХИК" (Финляндия) – 2:2 (1:0)

Голы: Пингель, 17 (1:0). Андерсен, 56 (2:0). Риски, 60 (2:1). Риски, 77 (2:2).

Судья: Коминис (Греция).

16 июля. Торсхавн. Стадион "Gundadalur Stadium".

"Валлетта" (Мальта) – "Дюделанж" (Люксембург) – 1:1 (1:0)

Голы: Фонтанелла, 35 (1:0). Покар, 59 (1:1).

Судья: Фришер (Эстония).

16 июля. Та Кали. Стадион "Centenary".