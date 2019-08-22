Валерий Газзаев: «Зачем «Краснодар» побежал на «Олимпиакос» с шашками наголо, как кубанские казаки?!»

Знаменитый российский тренер, четырехкратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА Владимир Газзаев — подвел итоги первого матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар» (4:0).

— Причиной крупного поражения стали, прежде всего, грубейшие ошибки тренерского штаба, допущенные как при подготовке к игре, так и непосредственно во время матча, — пояснил Газзаев.

— Во-первых, «Краснодар» после победы над «Порту», судя по всему, находился в состоянии легкой эйфории. Возможно, наш клуб переоценил свои силы и недооценил следующего соперника, поэтому недостаточно хорошо подготовился к нему. Между тем, «Олимпиакос» — команда с большим опытом выступлений в Лиге чемпионов, в отборочном турнире не пропустила ни разу и не проигрывает в этом году уже больше 20 матчей подряд. Это говорит о высочайшем уровне организации игры. Про «Краснодар» такого, увы, не скажешь. «Быки» не выглядели подготовленными тактически и психологически к игре такого уровня и накала.

Во-вторых, удивил выбор стартового состава. Непонятно, почему в запасе остались Игнатьев и Шапи. Те, кто вышел вместо них, сыграли невзрачно. Да даже если бы «Краснодар» проиграл с Шапи и Игнатьевым в основном составе, молодые российские футболисты хотя бы набрались опыта... В то же время, понятно, что у российского клуба были и объективные кадровые трудности — травма Мартыновича и ранняя замена Кабеллы.

В-третьих, тренерский штаб «быков», на мой взгляд, абсолютно не справился с задачей разработать стратегию двухматчевого противостояния. В плей-офф нужно уметь действовать рационально и не позволять эмоциям тебя захлестнуть. К примеру, зачем при счете 0:1 или 0:2 команда вдруг раскрылась и помчалась вперед с шашками наголо, будто кубанские казаки? В результате 0:2 превратились в 0:4, и теперь дома надо побеждать 5:0, что с командой уровня «Олимпиакоса» вряд ли реально.

В еврокубковых турнирах стратегия турнирной борьбы играет ключевую роль. Неслучайно даже «Манчестер Сити» из года в год испытывает проблемы именно в плей-офф, хотя обладает великолепным составом с поставленной игрой. Чемпионат Англии идет целый год, и на длинной дистанции турнира проще исправить допущенные оплошности и компенсировать осечки. А когда все решается в двух матчах, то заметно вырастает значение каждого тренерского решения и цена каждой ошибки. И атакующая открытая игра, которую регулярно демонстрирует «Манчестер Сити», выходит команде боком.

«Краснодару» и его штабу не хватило опыта и умения выстраивать стратегию в плей-офф. Не раз отмечал, что считаю молодого тренера «Краснодара» Мусаева перспективным специалистом. Хочется верить, что полученный негативный опыт он сумеет правильно использовать в будущем. Вновь хочу подчеркнуть: красивый результат важнее красивой игры. Впрочем, в исполнении «Краснодара» мы, к большому сожалению, в Греции не увидели ни того, ни другого! Тем не менее, будем надеяться на чудо в ответной игре в Краснодаре. Хотя чудес в нашей жизни не бывает...

Ответная игра пройдет в Краснодаре во вторник, 27 августа. (Дмитрий Симонов)

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр