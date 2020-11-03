Валерий Баринов: «Молодцы! Теперь у «Локомотива» есть надежды на Лигу Европы, но надеюсь, руководство не устроит опять банкет»

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в беседе с «СЭ» прокомментировал ничью в матче 3-го тура Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1).

— Результат меня, конечно, устраивает. Молодцы, бились и дрались пока не сравняли счет. Нам повезло с пенальти, а в остальном хотелось, чтобы создали хотя бы один опасный момент. За весь матч можно выделить только эпизод с Зе Луишем, когда он убежал, — сказал Баринов «СЭ». — «Атлетико» был не тот. Но все равно замечательно, что взяли очко. Это очень важный результат для Лиги Европы. Теперь есть надежды, что сможем у «Зальцбурга» забрать третье место.

Мне очень понравилось начало, смело стартанули. А во втором тайме уже держались за землю. Молодцы, что выстояли сегодня. Надеюсь, руководство не устроит опять банкет и сможем достойно сыграть следующий матч. Я живу недалеко от стадиона, что-то не видно салюта. Может быть, расстроились, что не выиграли. Но победить, конечно, не могли. Шансов не было никаких, даже в мыслях.

Гильерме выше всех похвал, вытащил столько мячей. Даже в финале он вмешался и спас. Молодцы! Больше особо некого выделить сегодня. Антон Миранчук неплохо играл в начале, потом, видимо, подустал. Набегались во втором тайме без мяча выше крыши. Думаю, с «Динамо» теперь играть будет тяжело. Но зато будет настроение получше, это важная ничья для подъема духа, остановили небольшую противную серию поражений. Зе Луиш впереди сейчас лучше всех. Ни Эдер, ни Смолов, а именно он. Зе привлекает к себе внимание, борется, это хороший мотор впереди, пока он меня не разочаровывает. (Сергей Федоров)