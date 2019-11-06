«Валенсия» вырвала победу у «Лилля», Черышев получил травму

«Валенсия» дома одержала победу над «Лиллем» (4:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов. Встреча проходила в Испании на стадионе «Месталья».

На 25-й минуте матча счет открыл форвард «Лилля» Виктор Осимен. Спустя 41 минуту хавбек «летучих мышей» Даниэль Парехо отличился с пенальти.

На 30-й минуте встречи российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев был заменен на хавбека Феррана Торреса. Россиянин получил повреждение и покинул поле в сопровождении физиотерапевтов команды.

На 82-й минуте автоголом отметился защитник французов Бубакари Сумаре, а спустя две минуты еще один гол забил хавбек «летучих мышей» Жоффре Кондогбья. На 90-й минуте окончательный счет на табло установил Торрес.

«Валенсия» с 7 очками занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Лилль» — один балл и четвертая строчка.

Отметим, что встречу обслуживал Сергей Карасев.

Лига чемпионов

Группа H

«Валенсия» (Испания) — «Лилль» (Франция) — 4:1 (0:1)

Голы: Осимен, 25 (0:1). Парехо, 66 — с пенальти (1:1). Сумаре, 82 — в свои ворота (2:1). Кондогбья, 84 (3:1). Торрес, 90 (4:1).

«Валенсия»: Силлессен, Гарай, Васс, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Кондогбья, Ли Кан Ин (Вальехо, 54), Родриго (Гамейро, 90), Черышев (Торрес, 30), Гомес.

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Сумаоро (Бамба, 90), Габриэл, Зеки Челик, Брадарич, Андре (Араужу, 80), Юсуф Языджи (Ренату Санчеш, 74), Сумаре, Реми, Осимен.

Предупреждения: Габриэл, 21. Гарай, 32. Андре, 37. Жозе Фонти, 65. Васс, 67. Брадарич, 80.

Судья: Карасев (Москва).

5 ноября. Валенсия. Стадион «Месталья».

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