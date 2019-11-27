«Валенсия» сыграла вничью с «Челси»

«Валенсия» в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов дома сыграла вничью с «Челси» — 2:2. В составе хозяев отличились Карлос Солер и Даниэль Васс. У гостей забили Матео Ковачич и Кристиан Пулишич. В середине второго тайма Даниэль Парехо не реализовал пенальти. Денис Черышев пропускал встречу из-за травмы.

«Валенсия» с 8 очками возглавляет турнирную таблицу группы H. «Челси (8) — второй, «Аякс» (7) — третий, «Лилль» (1) — последний. Матч «Аякс» — «Лилль» состоится позже.

Лига чемпионов

Группа H

«Валенсия» (Испания) — «Челси» (Англия) — 2:2 (1:1)

Голы: Солер, 40 (1:0). Ковачич, 41 (1:1). Пулишич, 50 (1:2). Васс, 82 (2:2).

Нереализованный пенальти: Парехо, 65 (вратарь)

«Валенсия»: Силлессен, Хауме Коста (Гамейро, 67), Гарай, Габриэл Паулиста, Хосе Гайя, Васс, Парехо, Торрес (Коклен, 74), Солер (Ли Кан Ин, 78), Родриго, Гомес.

«Челси» (Англия): Аррисабалага, Джеймс, Зума, Кристенсен, Аспиликуэта, Жоржинью (Эмерсон, 72), Ковачич, Канте, Абрахам (Батшуайи, 46), Виллиан (Маунт, 80), Пулишич.

Предупреждения: Жоржинью, 7. Васс, 32. Гарай, 53. Аспиликуэта, 55. Канте, 73. Аррисабалага, 78. Габриэл Паулиста, 87.

Судья: Цвайер (Германия).

27 ноября. Валенсия. Стадион «Месталья».

Валенсия — Челси

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