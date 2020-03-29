«Валенсия» и «Аталанта» заразились вирусом. А куда исчез арбитр их матча?

У многих игроков «Валенсии» и «Аталанты» после ответного матча этих команд в 1/8 финала Лиги чемпионов (3:4) обнаружили коронавирус. Футболистам и тренерам пришлось сесть на карантин или отправиться в больницы. А что случилось с судейской бригадой, проведшей весь матч 10 марта вместе с некоторыми из заразившихся?

Игру обслуживала бригада румынского рефери Овидиу Алина Хацегана, ему помогали соотечественники Октавиан Шовре и Себастьян Георге, функции резервного выполнял Себастьян Колцеску. После возвращения домой всем им пришлось самоизолироваться. Причем, как выяснилось, возникли подозрения, что главному арбитру не удалось избежать болезни.

— Сегодня мы все здоровы — слава Богу! А вот до этого у меня были симптомы, у одного из всех нас, — признался Хацеган в интервью официальному сайту футбольной федерации Румынии. — Появился сухой кашель. Ничего серьезного, при других обстоятельствах даже не обратил бы внимания. А тут, честно говоря, даже немного испугался. Из-за беременной жены. Сдал анализы, и вот в пятницу пришли результаты — негативные. Очень обрадовался, потому что не мог их дождаться. Время сейчас сложное, но все пройдет. А пока нужно заботиться о себе и о своих близких! Это самое главное. Давайте не забывать об ответственности каждого и необходимости соблюдать требования властей. (Александр Бобров)

Напомним, что почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 681 706 человек. Умерших — 31 882, выздоровевших — 145 696. В России на данный момент 1534 случаев заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.