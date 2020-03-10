Во вторник, 10 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Валенсия» на своем поле примет «Аталанту». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

В первой встрече итальянская команда крупно обыграла соперника со счетом 4:1. За «Валенсию» выступает российский полузащитник Денис Черышев, именно он забил единственный мяч своей команды в прошлой игре.

Следить за матчем «Валенсия» — «Аталанта» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Валенсия» — «Аталанта»