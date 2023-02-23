Вагнер: «Почувствовал то, насколько «Лейпциг» осмелел после перерыва в матче с «Сити»

Бывший нападающий «Баварии» и сборной Германии Сандро Вагнер прокомментировал ничью «Лейпцига» с «Манчестер Сити» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я почувствовал то, насколько «Лейпциг» осмелел после перерыва, — пошла совершенно иная игра с мячом. Выход Хенрихса оказался хорошим ходом, позволившим Собослаи играть ближе к центру», — цитирует пресс-служба УЕФА Вагнера.

Ответная игра состоится 14 марта в Англии. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.