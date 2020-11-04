Вадим Евсеев: «Локомотив» второй матч подряд качественно сыграл с топ-клубом. Посмотрим, как будет в РПЛ"

Бывший защитник «Локомотива» Вадим Евсеев поделился мнением об игре команды против «Атлетико» (1:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Уезжал со стадиона в хорошем настроении. Второй матч подряд «Локомотив» очень качественно сыграл с топ-клубом, набрав важные очки.

И если «Бавария» показала свой класс, «Атлетико» не смог быстро двигать мяч, не смог быстро переходить из обороны в атаку. «Локомотив» не позволил это сделать, играя очень компактно.

У хозяев было 2 линии: 4-4 и 2 нападающих, которые тоже отходили назад. Мадридцы хотели сыграть максимально широко, но Локомотив не раскрылся, не отступил от плана на игру. В итоге «Атлетико» вынужденно действовал в позиционных атаках и не преуспел.

Жоау Феликс выделялся. Забить не смог, но видно, что это большой талант. Теперь посмотрим, насколько удачно получится у «Локомотива» переключиться на матч РПЛ", — написал у себя в Instagram Евсеев.