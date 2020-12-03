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Вацлик из-за травмы не сыграл с «Челси»

07:18
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Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги объяснил, почему вратарь Томаш Вацлик не сыграл с «Челси» в Лиге чемпионов (0:4).

— У него были проблемы и он не смог сыграть, — цитирует пресс-служба УЕФА Лопетеги. — Он сообщил об этом в последнюю минуту. Альфонсо Пастор не виноват в крупном пораженим — парень хорошо поработал, и я хочу поздравить его с дебютом.

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