Вацлик из-за травмы не сыграл с «Челси»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги объяснил, почему вратарь Томаш Вацлик не сыграл с «Челси» в Лиге чемпионов (0:4).

— У него были проблемы и он не смог сыграть, — цитирует пресс-служба УЕФА Лопетеги. — Он сообщил об этом в последнюю минуту. Альфонсо Пастор не виноват в крупном пораженим — парень хорошо поработал, и я хочу поздравить его с дебютом.