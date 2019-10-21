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В «Ювентусе» считают Жоау Мариу и Крыховяка самыми опасными игроками «Локомотива»

14:15
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Официальный сайт «Ювентуса» опубликовал представление «Локомотива» перед матчем команд в Лиге чемпионов.

— Статистика показывает некоторые слабости «Локомотива», который при своей замаскированной схеме 4-3-3 почти всегда переходит на 4-5-1 в фазе без мяча, — говорится в тексте. — Вероятно, они попробуют удержать ничью, пытаясь создать неприятности команде Сарри благодаря быстрому переходу из обороны в атаку. Жоау Мариу и Гжегож Крыховяк, несомненно, два самых опасных игрока с этой точки зрения.

Матч «Ювентус» — «Локомотив» состоится 22 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.

Ювентус — Локомотив

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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