В «Ювентусе» считают Жоау Мариу и Крыховяка самыми опасными игроками «Локомотива»
14:15
Официальный сайт «Ювентуса» опубликовал представление «Локомотива» перед матчем команд в Лиге чемпионов.
— Статистика показывает некоторые слабости «Локомотива», который при своей замаскированной схеме 4-3-3 почти всегда переходит на 4-5-1 в фазе без мяча, — говорится в тексте. — Вероятно, они попробуют удержать ничью, пытаясь создать неприятности команде Сарри благодаря быстрому переходу из обороны в атаку. Жоау Мариу и Гжегож Крыховяк, несомненно, два самых опасных игрока с этой точки зрения.
Матч «Ювентус» — «Локомотив» состоится 22 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур
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