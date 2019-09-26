В «Ювентусе» считали, что будут играть с хоккейным «Локомотивом»

«Ювентус» объявил о продаже билетов на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива». При этом итальянский клуб отметил в Twitter аккаунт хоккейного «Локомотива».

В «Ювентусе» считают, что будут играть с хоккейным «Локомотивом» pic.twitter.com/KwuoS5L9Y9 — Никита Камышев (@SkifFc) September 26, 2019

Ошибку отметил Twitter московского «Локо», указав свои правильные данные. В комментариях к этому посту хоккейный клуб из Ярославля отметил, что был бы не против, если бы туринцы приехали к ним.

Well, we wouldn't mind if you @juventusfc will visit us ??? — HC Lokomotiv (@hclokomotiv) September 26, 2019

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