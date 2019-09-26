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В «Ювентусе» считали, что будут играть с хоккейным «Локомотивом»

20:04
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«Ювентус» объявил о продаже билетов на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива». При этом итальянский клуб отметил в Twitter аккаунт хоккейного «Локомотива».

Ошибку отметил Twitter московского «Локо», указав свои правильные данные. В комментариях к этому посту хоккейный клуб из Ярославля отметил, что был бы не против, если бы туринцы приехали к ним.

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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